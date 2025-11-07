Кросби забил наибольшее количество голов в первых 15 играх сезона среди игроков 38+ лет
Нападающий и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби оформил дубль во встрече с «Вашингтон Кэпиталз» (5:3) и довёл число заброшенных шайб в текущем сезоне до 11. Таким образом, форвард забил наибольшее количество голов в первых 15 играх сезона среди игроков в возрасте 38 лет и старше в истории НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2025, пятница. 03:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Кросби (Киндел, Раст) – 02:22 (pp) 2:0 Кросби (Раст, Карлссон) – 11:32 (pp) 3:0 Манта (Новак, Лизотт) – 22:08 3:1 Строум (Овечкин) – 29:41 3:2 Сандин (Строум, Овечкин) – 34:55 3:3 Уилсон (Строум, Карлсон) – 39:55 4:3 Раст (Малкин, Киндел) – 51:16 (pp) 5:3 Дьюар (Летанг) – 57:56
38-летний канадец обогнал российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, на счету которого 10 голов в 15 стартовых матчах в сезоне-2024/2025, и Горди Хоу с аналогичным количеством заброшенных шайб (сезон-1967/1968).
В текущем сезоне Кросби записал на свой счёт 19 (11+8) очков в 15 встречах регулярки.
Нападающий Александр Шаров перешёл в СКА-ВМФ Официально
