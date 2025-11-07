Кросби забил наибольшее количество голов в первых 15 играх сезона среди игроков 38+ лет

Нападающий и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби оформил дубль во встрече с «Вашингтон Кэпиталз» (5:3) и довёл число заброшенных шайб в текущем сезоне до 11. Таким образом, форвард забил наибольшее количество голов в первых 15 играх сезона среди игроков в возрасте 38 лет и старше в истории НХЛ.

38-летний канадец обогнал российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, на счету которого 10 голов в 15 стартовых матчах в сезоне-2024/2025, и Горди Хоу с аналогичным количеством заброшенных шайб (сезон-1967/1968).

В текущем сезоне Кросби записал на свой счёт 19 (11+8) очков в 15 встречах регулярки.