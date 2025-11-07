Результаты матчей ВХЛ на 7 ноября 2025 года

Сегодня, 7 ноября, состоялись шесть встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 7 ноября 2025 года:

«Южный Урал» — «Омские Крылья» — 1:2;

«Челмет» — «Рубин» — 3:4 Б;

«Горняк-УГМК» — «Югра» — 2:3;

«Магнитка» — «Зауралье» — 3:2 Б;

«Кристалл» — «Сокол» — 4:1;

«Дизель» — ХК «Норильск» — 2:1.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Магнитка», набравшая 36 очков в 24 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 35 очками после 22 встреч. Тройку замыкает «Югра» (34 очков в 22 играх).