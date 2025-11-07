Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей МХЛ на 7 ноября 2025 года

Сегодня, 7 ноября, состоялись пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 7 ноября 2025 года:

«Реактор» – «Ладья» — 0:3;

«Белые Медведи» – «Чайка» — 0:2;

«Мамонты Югры» – «Стальные Лисы» — 4:0;

МХК «Спартак MAX» – МХК «Атлант» — 4:3;

«Крылья Советов» – «Красная Армия» — 1:2 Б.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 35 очками после 19 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 33 очка после 20 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению встреч между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.