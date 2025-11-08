Скидки
Артемий Панарин прокомментировал переговоры о продлении контракта с «Рейнджерс»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о переговорном процессе, связанном с продлением трудового соглашения с клубом. Действующий контракт истекает летом 2026 года — по окончании сезона-2025/2026.

«Не могу сказать, что во время матчей я постоянно об этом думаю — иногда такие мысли всё же приходят в голову. Генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри и мой агент Пол Теофанос общались, но пока нечасто», — приводит слова Панарина издание The Athletic.

Ранее в СМИ сообщалось, что россиянин может быть обменян в «Каролину Харрикейнз».

В нынешнем сезоне Артемий отметился двумя заброшенными шайбами и пятью результативными передачами в 14 встречах. 34-летний форвард не набрал очков в последних шести матчах.

Сколько платят хоккеистам НХЛ:

