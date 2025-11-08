«Это раздражало». Панарин — о старте текущего сезона после пропущенной предсезонки

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мыслями о своей игре на старте сезона-2025/2026 в Национальной хоккейной лиге.

«Мне нужно действовать больше и чаще работать с шайбой. Я пропустил предсезонку из‑за ряда проблем, и в первых матчах сезона не был в оптимальной форме — это раздражало, а мысли о контракте и прочем лишь мешали», — приводит слова Панарина издание The Athletic.

В текущем сезоне Артемий записал на свой счёт два гола и пять передач в 14 сыгранных матчах. 34‑летний форвард не набирал очков в последних шести поединках. Его контракт истекает летом 2026 года.

