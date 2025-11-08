Артемий Панарин рассказал, как планирует вернуть лучшую форму в текущем сезоне

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как улучшить собственную ситуацию в Национальной хоккейной лиги. 34‑летний форвард не набирал очков в последних шести матчах НХЛ.

«Сейчас непростой период, но сдаваться нельзя. Я уже сталкивался с похожими ситуациями — пусть и не в точности такими, но подход тот же: продолжать работать и сохранять правильный настрой. Это единственный способ выиграть эту борьбу», — приводит слова Панарина издание The Athletic.

В нынешнем сезоне Артемий имеет в своём активе два гола и пять результативных передач в 14 сыгранных матчах. В минувшей кампании Панарин набрал 89 (37+52) очков, а в сезоне-2023/2024 — 120 (49+71) очков.

