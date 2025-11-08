Скидки
Тренер «Рейнджерс» Салливан высказался об игре Артемия Панарина в текущем сезоне

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан высказался о проблемах в игре российского форварда команды Артемия Панарина.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Перерыв
1 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Кайлли (Зибанеджад, Панарин) – 06:46 (pp)     1:1 Комфер (Эпплтон, Копп) – 11:06    

«Он над этим работает. Мы рассчитываем на него в создании и развитии атаки. Хотя это пока не отражается в очках, я считаю, что его игра становится лучше. У него всё больше моментов, и никто не переживает из‑за этого сильнее, чем он сам», — приводит слова Салливана New York Post.

В нынешнем сезоне Артемий имеет в своём активе два гола и шесть результативных передач в 15 сыгранных матчах. Отметим, в эти минуты «Рейнджерс» проводят матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз». Идёт первый период, счёт — 1:1. Артемий успел отметиться в этой встрече ассистом.

Артемий Панарин рассказал, как планирует вернуть лучшую форму в текущем сезоне

5 главных прорывов года в российском хоккее:

