Тренер «Рейнджерс» Салливан высказался об игре Артемия Панарина в текущем сезоне

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан высказался о проблемах в игре российского форварда команды Артемия Панарина.
«Он над этим работает. Мы рассчитываем на него в создании и развитии атаки. Хотя это пока не отражается в очках, я считаю, что его игра становится лучше. У него всё больше моментов, и никто не переживает из‑за этого сильнее, чем он сам», — приводит слова Салливана New York Post.
В нынешнем сезоне Артемий имеет в своём активе два гола и шесть результативных передач в 15 сыгранных матчах. Отметим, в эти минуты «Рейнджерс» проводят матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз». Идёт первый период, счёт — 1:1. Артемий успел отметиться в этой встрече ассистом.
