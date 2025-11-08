Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Гол и ассист Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Айлендерс», у Юрова и Тренина по очку

В ночь с 7 на 8 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла на льду «Ю-Би-Эс-Арена» (Элмонт, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей голами отметились Винни Хиностроза, Брок Фэйбер, Марко Росси. У российских хоккеистов четыре результативных действия: Кирилл Капризов забросил шайбу и сделал ассист, Данила Юров записал на свой счёт гол, Яков Тренин отметился результативной передачей.

В составе хозяев заброшенные шайбы записали на свой счёт Эмиль Хейнеман и Жан-Габриэль Пажо.

Российский вратарь Илья Сорокин («Айлендерс») не принял участия в матче, защитник хозяев Александр Романов и нападающий гостей Владимир Тарасенко (оба Россия) результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Нью-Йорк Айлендерс» встретится в гостях с «Нью-Йорк Рейнджерс» 9 ноября. «Миннесота Уайлд» сыграет дома с «Калгари Флэймз» 10 ноября.