Нью-Йорк Айлендерс – Миннесота Уайлд, результат матча 8 ноября 2025, счет 5:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол и ассист Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Айлендерс», у Юрова и Тренина по очку
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 7 на 8 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла на льду «Ю-Би-Эс-Арена» (Элмонт, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Хиностроза (Бродин, Юханссон) – 07:24     0:2 Юров (Тренин, Фолиньо) – 12:32     1:2 Хейнеман (Хорват, Барзал) – 24:38     1:3 Фэйбер – 25:56     1:4 Росси (Капризов, Хант) – 29:05     2:4 Пажо (Ли, Пулок) – 38:51     2:5 Капризов (Цуккарелло) – 48:33    

В составе победителей голами отметились Винни Хиностроза, Брок Фэйбер, Марко Росси. У российских хоккеистов четыре результативных действия: Кирилл Капризов забросил шайбу и сделал ассист, Данила Юров записал на свой счёт гол, Яков Тренин отметился результативной передачей.

В составе хозяев заброшенные шайбы записали на свой счёт Эмиль Хейнеман и Жан-Габриэль Пажо.

Российский вратарь Илья Сорокин («Айлендерс») не принял участия в матче, защитник хозяев Александр Романов и нападающий гостей Владимир Тарасенко (оба Россия) результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Нью-Йорк Айлендерс» встретится в гостях с «Нью-Йорк Рейнджерс» 9 ноября. «Миннесота Уайлд» сыграет дома с «Калгари Флэймз» 10 ноября.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Новости. Хоккей
