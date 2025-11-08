Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Рейнджерс» обыграл на выезде «Детройт», у Панарина гол и две передачи

В ночь с 7 на 8 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на льду «Ю-Би-Эс-Арена» (Элмонт, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей голами отметились Уилл Кайлли, Ноа Лаба, Алекси Лафреньер. На счету российского нападающего Артемия Панарина заброшенная шайба и две голевые передачи.

В составе хозяев единственным голом отметился Джей Ти Комфер.

Российский вратарь гостей Игорь Шестёркин не принял участия в матче, защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков (Россия) результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Детройт Ред Уингз» встретится дома с «Чикаго Блэкхоукс». «Нью-Йорк Рейнджерс» сыграет в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс». Обе встречи пройдут 9 ноября.