Детройт Ред Уингз – Нью-Йорк Рейнджерс, результат матча 8 ноября 2025, счет 1:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Рейнджерс» обыграл на выезде «Детройт», у Панарина гол и две передачи
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 7 на 8 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на льду «Ю-Би-Эс-Арена» (Элмонт, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Кайлли (Зибанеджад, Панарин) – 06:46 (pp)     1:1 Комфер (Эпплтон, Копп) – 11:06     1:2 Лаба (Лафреньер, Панарин) – 24:52     1:3 Панарин (Зибанеджад, Рэддиш) – 47:29     1:4 Лафреньер (Шири) – 48:27    

В составе победителей голами отметились Уилл Кайлли, Ноа Лаба, Алекси Лафреньер. На счету российского нападающего Артемия Панарина заброшенная шайба и две голевые передачи.

В составе хозяев единственным голом отметился Джей Ти Комфер.

Российский вратарь гостей Игорь Шестёркин не принял участия в матче, защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков (Россия) результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Детройт Ред Уингз» встретится дома с «Чикаго Блэкхоукс». «Нью-Йорк Рейнджерс» сыграет в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс». Обе встречи пройдут 9 ноября.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Новости. Хоккей
