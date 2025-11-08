«Рейнджерс» установили уникальное достижение в истории НХЛ

В ночь с 7 на 8 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на льду «Ю-Би-Эс-Арена» (Элмонт, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:1, благодаря чему они стали авторами исторического достижения.

«Рейнджерс» стали первой командой в истории НХЛ, которая одержала свои первые семь побед в сезоне исключительно на выезде, сообщает официальный сайт лиги.

Напомним, поле 15 сыгранных встреч «Рейнджерс» идут на десятом месте Восточной конференции, имея в своём активе 16 набранных очков. В следующем матче команда примет на своей площадке «Айлендерс».

