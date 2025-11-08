Скидки
«Рейнджерс» установили уникальное достижение в истории НХЛ

Комментарии

В ночь с 7 на 8 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на льду «Ю-Би-Эс-Арена» (Элмонт, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:1, благодаря чему они стали авторами исторического достижения.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Кайлли (Зибанеджад, Панарин) – 06:46 (pp)     1:1 Комфер (Эпплтон, Копп) – 11:06     1:2 Лаба (Лафреньер, Панарин) – 24:52     1:3 Панарин (Зибанеджад, Рэддиш) – 47:29     1:4 Лафреньер (Шири) – 48:27    

«Рейнджерс» стали первой командой в истории НХЛ, которая одержала свои первые семь побед в сезоне исключительно на выезде, сообщает официальный сайт лиги.

Напомним, поле 15 сыгранных встреч «Рейнджерс» идут на десятом месте Восточной конференции, имея в своём активе 16 набранных очков. В следующем матче команда примет на своей площадке «Айлендерс».

Болельщица «Рейнджерс» набила тату с автографом Панарина

«Рейнджерс» обыграли на выезде «Детройт», у Панарина гол и две передачи
