Капризов — в шаге от повторения редчайшего достижения Габорика в истории «Миннесоты»

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2) и вписал своё имя в историю клуба.

Кирилл Капризов провёл свой 113-й матч с двумя и более очками и теперь отстаёт всего на одну игру от Мариана Габорика (114) по этому показателю в истории «Миннесоты Уайлд». Лидером клуба остаётся Микко Койву (153).

В текущем сезоне на счету Капризова 9 голов и 12 ассистов в 16 матчах регулярки за «Миннесоту». В следующем матче «дикари» примут на своей площадке «Калгари».

Капризов проводит силовую тренировку на тренажёре