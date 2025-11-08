Капризов — в шаге от повторения редчайшего достижения Габорика в истории «Миннесоты»
Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2) и вписал своё имя в историю клуба.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Хиностроза (Бродин, Юханссон) – 07:24 0:2 Юров (Тренин, Фолиньо) – 12:32 1:2 Хейнеман (Хорват, Барзал) – 24:38 1:3 Фэйбер – 25:56 1:4 Росси (Капризов, Хант) – 29:05 2:4 Пажо (Ли, Пулок) – 38:51 2:5 Капризов (Цуккарелло) – 48:33
Кирилл Капризов провёл свой 113-й матч с двумя и более очками и теперь отстаёт всего на одну игру от Мариана Габорика (114) по этому показателю в истории «Миннесоты Уайлд». Лидером клуба остаётся Микко Койву (153).
В текущем сезоне на счету Капризова 9 голов и 12 ассистов в 16 матчах регулярки за «Миннесоту». В следующем матче «дикари» примут на своей площадке «Калгари».
Капризов проводит силовую тренировку на тренажёре
