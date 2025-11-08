Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капризов — в шаге от повторения редчайшего достижения Габорика в истории «Миннесоты»

Капризов — в шаге от повторения редчайшего достижения Габорика в истории «Миннесоты»
Комментарии

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2) и вписал своё имя в историю клуба.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Хиностроза (Бродин, Юханссон) – 07:24     0:2 Юров (Тренин, Фолиньо) – 12:32     1:2 Хейнеман (Хорват, Барзал) – 24:38     1:3 Фэйбер – 25:56     1:4 Росси (Капризов, Хант) – 29:05     2:4 Пажо (Ли, Пулок) – 38:51     2:5 Капризов (Цуккарелло) – 48:33    

Кирилл Капризов провёл свой 113-й матч с двумя и более очками и теперь отстаёт всего на одну игру от Мариана Габорика (114) по этому показателю в истории «Миннесоты Уайлд». Лидером клуба остаётся Микко Койву (153).

В текущем сезоне на счету Капризова 9 голов и 12 ассистов в 16 матчах регулярки за «Миннесоту». В следующем матче «дикари» примут на своей площадке «Калгари».

Капризов проводит силовую тренировку на тренажёре

Материалы по теме
Гол и ассист Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Айлендерс», у Юрова и Тренина по очку
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android