Форварда «Рейнджерс» Панарина признали первой звездой матча НХЛ против «Детройта»

Российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина признали первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта Ред Уингз». Встреча прошла на льду «Ю-Би-Эс-Арена» (Элмонт, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

На счету Панарина заброшенная шайба и две результативные передачи. Форвард из России провёл в текущем сезоне 15 матчей, в которых отметился десятью очками (3+7).

Второй звездой встречи стал нападающий «Рейнджерс» Алексис Лафренье, набравший два очка (1+1). Третьей звездой признали вратаря команды из Нью‑Йорка Джонатана Куика, который сумел отразить 32 броска.

«Рейнджерс» обыграли на выезде «Детройт», у Панарина гол и две передачи
