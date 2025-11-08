Скидки
Главная Хоккей Новости

Капризов обошёл Малкина, став лучшим российским и вторым бомбардиром лиги

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2) и улучшил своё полажение в списке лучших бомбардиров лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Хиностроза (Бродин, Юханссон) – 07:24     0:2 Юров (Тренин, Фолиньо) – 12:32     1:2 Хейнеман (Хорват, Барзал) – 24:38     1:3 Фэйбер – 25:56     1:4 Росси (Капризов, Хант) – 29:05     2:4 Пажо (Ли, Пулок) – 38:51     2:5 Капризов (Цуккарелло) – 48:33    

После этого матча в активе Капризова 9 голов и 12 ассистов (21 очко) — это второй показатель результативности в регулярке. Столько же очков имеют Джек Айкел и Коннор Макдэвид. Первую строчку между собой делят Коннор Бедард и Маклин Селебрини (по 22 очка).

Также Капризов стал лучшим бомбардиром лиги среди россиян, обойдя Евгения Малкина, в активе которого 20 очков.

Капризов проводит силовую тренировку на тренажёре

