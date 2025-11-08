Капризов обошёл Малкина, став лучшим российским и вторым бомбардиром лиги

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2) и улучшил своё полажение в списке лучших бомбардиров лиги.

После этого матча в активе Капризова 9 голов и 12 ассистов (21 очко) — это второй показатель результативности в регулярке. Столько же очков имеют Джек Айкел и Коннор Макдэвид. Первую строчку между собой делят Коннор Бедард и Маклин Селебрини (по 22 очка).

Также Капризов стал лучшим бомбардиром лиги среди россиян, обойдя Евгения Малкина, в активе которого 20 очков.

