Губернатор Челябинской области заявил о планах на строительство новой арены «Трактора»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что в планах у региона строительство новой арены «Трактора».

— Учитывая популярность хоккея в Челябинске, многие считают, что вместимость арены «Трактор» имени Валерия Белоусова в 7500 зрителей недостаточна для игр КХЛ. В ближайшие годы есть возможность это исправить?
— У нас есть планы на новую арену.

— На её строительство с нуля?
— Да. Реконструкция действующей арены «Трактор» имени Валерия Белоусова нецелесообразна. Как вы знаете, мы представлены во всех хоккейных лигах — и в КХЛ, и в Всероссийской хоккейной лиге, и в Молодёжной хоккейной лиге, и в Женской хоккейной лиге. Так что потребность в нынешнем стадионе будет в любом случае. Но касательно матчей «Трактора» в КХЛ речь идёт именно о новой современной арене. Мы об этом думаем.

— Есть понимание, какая будет вместимость?
— Пока ничего на этот счёт комментировать не могу, — приводят слова Текслера «Известия».

