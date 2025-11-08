«Наши лучшие игроки показали свой уровень». Тренер «Рейнджерс» — о победе над «Детройтом»
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан прокомментировал победную встречу с «Детройт Ред Уингз».
«Сегодня наши лучшие игроки показали свой уровень. Это был важный элемент нашей игры. Наши трудности с забитыми голами никогда не были связаны с недостатком усилий — у нас есть отличные снайперы, и они это продемонстрировали», — приводит слова Салливана сайт НХЛ.
На счету российского нападающего Артемия Панарина в данной встрече заброшенная шайба и две голевые передачи.
В ночь с 7 на 8 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на льду «Ю-Би-Эс-Арена» (Элмонт, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Кайлли (Зибанеджад, Панарин) – 06:46 (pp) 1:1 Комфер (Эпплтон, Копп) – 11:06 1:2 Лаба (Лафреньер, Панарин) – 24:52 1:3 Панарин (Зибанеджад, Рэддиш) – 47:29 1:4 Лафреньер (Шири) – 48:27
