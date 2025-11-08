«Наши лучшие игроки показали свой уровень». Тренер «Рейнджерс» — о победе над «Детройтом»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан прокомментировал победную встречу с «Детройт Ред Уингз».

«Сегодня наши лучшие игроки показали свой уровень. Это был важный элемент нашей игры. Наши трудности с забитыми голами никогда не были связаны с недостатком усилий — у нас есть отличные снайперы, и они это продемонстрировали», — приводит слова Салливана сайт НХЛ.

На счету российского нападающего Артемия Панарина в данной встрече заброшенная шайба и две голевые передачи.

В ночь с 7 на 8 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на льду «Ю-Би-Эс-Арена» (Элмонт, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:1.