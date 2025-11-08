Скидки
Сан-Хосе Шаркс — Виннипег Джетс, результат матча 8 ноября, счет 2:1, НХЛ 2025-2026

«Сан-Хосе» победил дома «Виннипег», Селебрини записал на свой счёт гол и передачу
Аудио-версия:
Комментарии

8 ноября на льду «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Виннипег Джетс». Победу со счётом 2:1 одержали хозяева площадки.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Моррисси (Нидеррайтер) – 12:34     1:1 Селебрини (Тоффоли) – 13:46     2:1 Смит (Селебрини, Курашев) – 55:39    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 13-й минуте первого периода Джош Моррисси с передачи Нино Нидеррайтера открыл счёт во встрече. Спустя минуту Маклин Селебрини с передачи Тайлера Тоффоли восстановил равенство в счёте. На 16-й минуте третьего периода Уилл Смит с передач Маклина Селебрини и Филиппа Курашева сделал счёт 2:1 в пользу «акул».

В следующей игре «Сан-Хосе Шаркс» сыграет дома с «Флоридой Пантерз» 9 ноября. «Виннипег Джетс» 10 ноября проведёт встречу в гостях с «Анахайм Дакс».

Комментарии
