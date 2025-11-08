Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Сан-Хосе» победил дома «Виннипег», Селебрини записал на свой счёт гол и передачу

8 ноября на льду «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Виннипег Джетс». Победу со счётом 2:1 одержали хозяева площадки.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 13-й минуте первого периода Джош Моррисси с передачи Нино Нидеррайтера открыл счёт во встрече. Спустя минуту Маклин Селебрини с передачи Тайлера Тоффоли восстановил равенство в счёте. На 16-й минуте третьего периода Уилл Смит с передач Маклина Селебрини и Филиппа Курашева сделал счёт 2:1 в пользу «акул».

В следующей игре «Сан-Хосе Шаркс» сыграет дома с «Флоридой Пантерз» 9 ноября. «Виннипег Джетс» 10 ноября проведёт встречу в гостях с «Анахайм Дакс».