Результаты матчей НХЛ на 8 ноября 2025 года

В ночь на 8 ноября 2025 года продолжился регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Всего было сыграно четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 8 ноября 2025 года:

«Детройт Ред Уингз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1:4;

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Миннесота Уайлд» — 2:5;

«Калгари Флэймз» – «Чикаго Блэкхоукс» — 0:4;

«Сан-Хосе Шаркс» – «Виннипег Джетс» — 2:1.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 21 очком после 14 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Нью-Джерси Дэвилз», набравший 20 очков после 14 встреч.