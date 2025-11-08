Бедард стал самым молодым игроком в истории «Чикаго», кто набрал 150 очков в НХЛ
Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз».
НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
0 : 4
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Бертуцци (Бедард, Левшунов) – 12:32 (pp) 0:2 Бертуцци (Бедард, Бураковски) – 41:11 0:3 Бураковски (Бедард) – 47:56 0:4 Бедард – 58:01
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Бедард (20 лет и 113 дней) за карьеру в НХЛ набрал 150 (53+97) очков в 165 играх и стал самым молодым игроком в истории «Чикаго», достигшим такой отметки. Он опередил Эдди Ольчика (20 лет и 127 дней). В текущем сезоне на счету 20-летнего канадца стало 22 (8+14) очка в 15 играх при показателе полезности «+10».
В следующей игре регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» встретится с «Детройт Ред Уингз» в гостях 9 ноября.
