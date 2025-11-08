Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Ак Барс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бедард стал самым молодым игроком в истории «Чикаго», кто набрал 150 очков в НХЛ

Бедард стал самым молодым игроком в истории «Чикаго», кто набрал 150 очков в НХЛ
Комментарии

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз».

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
0 : 4
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Бертуцци (Бедард, Левшунов) – 12:32 (pp)     0:2 Бертуцци (Бедард, Бураковски) – 41:11     0:3 Бураковски (Бедард) – 47:56     0:4 Бедард – 58:01    

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Бедард (20 лет и 113 дней) за карьеру в НХЛ набрал 150 (53+97) очков в 165 играх и стал самым молодым игроком в истории «Чикаго», достигшим такой отметки. Он опередил Эдди Ольчика (20 лет и 127 дней). В текущем сезоне на счету 20-летнего канадца стало 22 (8+14) очка в 15 играх при показателе полезности «+10».

В следующей игре регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» встретится с «Детройт Ред Уингз» в гостях 9 ноября.

Материалы по теме
Коннор Бедард установил новый рекорд «Чикаго», превзойдя достижение 34-летней давности
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android