Расписание матчей КХЛ на 8 ноября 2025 года

Сегодня, 8 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 8 ноября 2025 года (время московское):

17:00. «Шанхайские Драконы» – «Северсталь»;

17:00. «Локомотив» – «Ак Барс»;

17:00. ЦСКА – «Сибирь»;

17:10. «Динамо» Мн – «Лада»;

19:30. «Динамо» М – СКА.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 34 очками после 23 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 38 очков после 24 игр.