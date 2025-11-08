Сегодня, 8 ноября, пройдут четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 8 ноября 2025 года (время московское):

13:00. «Звезда» – «Торпедо-Горький»;

14:00. «Олимпия» – «Буран»;

15:00. «Торос» – ХК «Тамбов»;

15:00. «Молот» – «Ростов».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Магнитка», набравшая 36 очков в 24 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 35 очками после 22 встреч. Тройку замыкает «Югра» (34 очка в 22 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.