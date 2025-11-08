Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей МХЛ на 8 ноября 2025 года

Сегодня, 8 ноября, пройдут девять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 8 ноября 2025 года (время московское):

09:00. «Сахалинские Акулы» – МХК «Динамо» СПб;

10:00. «Тайфун» – Академия Михайлова;

10:00. «Амурские Тигры» – МХК «Динамо» М;

10:00. «Омские Ястребы» – «Тюменский Легион»;

11:00. «Авто» – «Ирбис»;

13:00. Академия СКА – ХК «Капитан»;

13:00. «Локо-76» – «Сибирские Снайперы»;

15:00. «Мамонты Югры» – «Стальные Лисы»;

17:00. «АКМ Новомосковск» – «Красноярские Рыси».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 35 очками после 19 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 33 очка после 20 матчей.