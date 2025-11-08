Артемий Панарин признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. На счету форварда гол и две результативные передачи во встрече регулярного сезона с «Детройт Ред Уингз» (4:1).

Третьей звездой игрового дня признан нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини, который в игре с «Виннипег Джетс» забил гол и отдал результативную передачу.

Первая звезда игрового дня НХЛ — Коннор Бедард из «Чикаго Блэкхоукс». Канадский форвард записал на свой счёт 4 (1+3) очка в победной игре с «Калгари Флэймз» (4:0).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.