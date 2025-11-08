Скидки
Форвард «Металлурга» Исхаков рассказал о требованиях главного тренера Андрея Разина

Нападающий «Металлурга» Руслан Исхаков ответил на вопрос, на что делает акцент главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин.

– На что в данный момент делает акцент Андрей Разин?
– На быструю игру с шайбой и минимум ошибок при её выводе из своей зоны. Также надо избегать потерь на дальней синей линии, не допускать контратаки соперника и дисциплина, меньше удаляться.

– «Металлург» – лидер чемпионата. Есть ли задача выиграть регулярку и завоевать Кубок континента?
– Конечно, есть, хотя бы потому, что будет легче сетка в плей-офф. А далее уже кубок, потому что у нас всё для этого есть, чтобы его поднять – имена, глубина состава, опытный тренерский штаб, – приводит слова Исхакова Metaratings.

