Главный тренер «Рейнджерс» оценил игру Панарина в победной встрече с «Детройтом»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан высказался об игре российского форварда Артемия Панарина в победной встрече с «Детройт Ред Уингз».

«Панарин возглавляет наши атаки в каждом матче. Он каждый вечер создаёт опасные моменты. Какое-то время они не приводили к голам, но сегодня это произошло. Он забил как настоящий снайпер», — приводит слова Салливана сайт НХЛ.

В ночь с 7 на 8 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на льду «Литтл Сизарс-арены» (Детройт, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Кайлли (Зибанеджад, Панарин) – 06:46 (pp)     1:1 Комфер (Эпплтон, Копп) – 11:06     1:2 Лаба (Лафреньер, Панарин) – 24:52     1:3 Панарин (Зибанеджад, Рэддиш) – 47:29     1:4 Лафреньер (Шири) – 48:27    
