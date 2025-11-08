Главный тренер «Рейнджерс» оценил игру Панарина в победной встрече с «Детройтом»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан высказался об игре российского форварда Артемия Панарина в победной встрече с «Детройт Ред Уингз».

«Панарин возглавляет наши атаки в каждом матче. Он каждый вечер создаёт опасные моменты. Какое-то время они не приводили к голам, но сегодня это произошло. Он забил как настоящий снайпер», — приводит слова Салливана сайт НХЛ.

В ночь с 7 на 8 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на льду «Литтл Сизарс-арены» (Детройт, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:1.