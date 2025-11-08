Главный тренер «Рейнджерс» оценил игру Панарина в победной встрече с «Детройтом»
Поделиться
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан высказался об игре российского форварда Артемия Панарина в победной встрече с «Детройт Ред Уингз».
«Панарин возглавляет наши атаки в каждом матче. Он каждый вечер создаёт опасные моменты. Какое-то время они не приводили к голам, но сегодня это произошло. Он забил как настоящий снайпер», — приводит слова Салливана сайт НХЛ.
В ночь с 7 на 8 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на льду «Литтл Сизарс-арены» (Детройт, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Кайлли (Зибанеджад, Панарин) – 06:46 (pp) 1:1 Комфер (Эпплтон, Копп) – 11:06 1:2 Лаба (Лафреньер, Панарин) – 24:52 1:3 Панарин (Зибанеджад, Рэддиш) – 47:29 1:4 Лафреньер (Шири) – 48:27
Материалы по теме
Комментарии
- 8 ноября 2025
-
10:30
-
10:12
-
09:50
-
09:34
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
09:02
-
08:40
-
08:33
-
08:25
-
08:17
-
08:00
-
07:14
-
07:00
-
06:34
-
05:53
-
05:40
-
03:45
-
03:18
-
02:54
-
01:49
- 7 ноября 2025
-
23:58
-
23:44
-
23:36
-
23:28
-
23:06
-
22:54
-
22:38
-
22:26
-
22:04
-
21:50
-
21:14
-
20:52