Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Ак Барс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Металлурга»: Разин со всеми общается на равных. Ко всем одинаковые требования

Форвард «Металлурга»: Разин со всеми общается на равных. Ко всем одинаковые требования
Комментарии

Нападающий «Металлурга» Михаил Фёдоров рассказал про общение с главным тренером магнитогорского клуба Андреем Разиным.

– Как проходит общение с ним? Он относится к тебе как к молодому, только заходящему в КХЛ игроку или как и к опытным игрокам?
– Он со всеми общается на равных. Неважно, молодой это игрок или опытный, он ко всем относится одинаково. Ставит для всех одинаковые цели – всем нужно ловить шайбу на себя, всем нужно отрабатывать в своей зоне. Андрей Владимирович ко всем относится справедливо и предъявляет одинаковые требования, – сказал Фёдоров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михаилом Фёдоровым читайте на «Чемпионате»:
«Разин ко всем относится одинаково и справедливо». Интервью с талантом из «Металлурга»
Эксклюзив
«Разин ко всем относится одинаково и справедливо». Интервью с талантом из «Металлурга»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android