Форвард «Металлурга»: Разин со всеми общается на равных. Ко всем одинаковые требования

Нападающий «Металлурга» Михаил Фёдоров рассказал про общение с главным тренером магнитогорского клуба Андреем Разиным.

– Как проходит общение с ним? Он относится к тебе как к молодому, только заходящему в КХЛ игроку или как и к опытным игрокам?

– Он со всеми общается на равных. Неважно, молодой это игрок или опытный, он ко всем относится одинаково. Ставит для всех одинаковые цели – всем нужно ловить шайбу на себя, всем нужно отрабатывать в своей зоне. Андрей Владимирович ко всем относится справедливо и предъявляет одинаковые требования, – сказал Фёдоров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.