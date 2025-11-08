Нападающий «Металлурга»: Кузнецов хочет дать максимум нашей команде. Это большой мастер

Нападающий «Металлурга» Михаил Фёдоров рассказал о совместной игре с форвардом магнитогорского клуба Евгением Кузнецовым.

– Как Евгений Кузнецов участвует в жизни команды за пределами льда?

– Он вносит большой позитив в нашу команду и тот опыт, который он приобрёл за годы игры в Северной Америке. Евгений много подсказывает и ребятам постарше, и нам, молодым, кто только начинает свой путь в КХЛ. Он хочет дать максимум нашей команде. Моё мнение о нём только положительное.

– После гола с его передачи ты рассказывал, что игра с ним – особенный момент. Это ощущение остаётся или чуть притупляется с течением времени?

– Бывает, что наши смены совпадают и мы выходим вместе. С ним очень интересно играть. Часто пытаюсь понять, что он сделает в следующий момент, но не всегда получается. Иногда он может внезапно отдать пас из-за ворот, как это было в моменте с моим голом. Предполагал, что он мог это сделать, но он даже не смотрел на меня в тот момент – просто отдал скрытый пас на пятак. Это большой мастер, всегда приятно выйти с ним в одном звене. Стараюсь учиться и что-то брать себе от его игры – как он действует в углах, как входит в зону, – сказал Фёдоров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.