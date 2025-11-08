«Для Овечкина нет ничего невозможного». Светлов — о погоне за очередным рекордом Гретцки

Олимпийский чемпион, чемпион мира, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов заявил, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф.

— А следили за историческими цифрами в НХЛ?

— На мой взгляд, историческим всё-таки был 895-й гол Александра Овечкина, когда он по шайбам в чемпионатах побил казавшийся вечным рекорд Уэйна Гретцки. Да, теперь в НХЛ красиво отметили 900-й гол Александра. Но в принципе теперь каждая шайба снайпера – рекордная, то есть историческая.

Наверное, теперь болельщикам интереснее следить за другой гонкой Овечкина за Гретцки.

— За какой?

— По общему числу голов – в чемпионатах плюс плей-офф. У Гретцки – 1016, у нашего снайпера сейчас – 977.

— Осталось 39 шайб, Александр их забьёт?

— Для Овечкина нет ничего невозможного, в этом чемпионате ещё 68 матчей, плюс, надеюсь, «Вашингтон» попадёт в плей-офф. Особенно если учесть, что в последние годы во второй части сезона капитан «Вашингтона», вопреки возрасту, только прибавлял. Но пока, думаю, ему нужно ориентироваться на промежуточную отметку в 1000 шайб. Не удивлюсь, если к весне Овечкин на неё выйдет, — цитирует Светлова Russia-Hockey.