Локомотив — Ак Барс. Прямая трансляция
17:00 Мск
«Для Овечкина нет ничего невозможного». Светлов — о погоне за очередным рекордом Гретцки

«Для Овечкина нет ничего невозможного». Светлов — о погоне за очередным рекордом Гретцки
Комментарии

Олимпийский чемпион, чемпион мира, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов заявил, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф.

— А следили за историческими цифрами в НХЛ?
— На мой взгляд, историческим всё-таки был 895-й гол Александра Овечкина, когда он по шайбам в чемпионатах побил казавшийся вечным рекорд Уэйна Гретцки. Да, теперь в НХЛ красиво отметили 900-й гол Александра. Но в принципе теперь каждая шайба снайпера – рекордная, то есть историческая.

Наверное, теперь болельщикам интереснее следить за другой гонкой Овечкина за Гретцки.

— За какой?
— По общему числу голов – в чемпионатах плюс плей-офф. У Гретцки – 1016, у нашего снайпера сейчас – 977.

— Осталось 39 шайб, Александр их забьёт?
— Для Овечкина нет ничего невозможного, в этом чемпионате ещё 68 матчей, плюс, надеюсь, «Вашингтон» попадёт в плей-офф. Особенно если учесть, что в последние годы во второй части сезона капитан «Вашингтона», вопреки возрасту, только прибавлял. Но пока, думаю, ему нужно ориентироваться на промежуточную отметку в 1000 шайб. Не удивлюсь, если к весне Овечкин на неё выйдет, — цитирует Светлова Russia-Hockey.

