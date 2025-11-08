«Посмотрел и забыл». Нападающий «Металлурга» — о призе лучшему новичку месяца в КХЛ

Нападающий «Металлурга» Михаил Фёдоров высказался о получении приза «Лучший новичок месяца в КХЛ» в сентябре 2025 года.

– Первые очки в КХЛ до сих пор в памяти или не зацикливаешься на таких моментах?

– Это было ещё в сентябре. Об этом уже не вспоминаю. Конечно, было приятно забить первый гол и отдать первый голевой пас на самом высоком уровне в нашей стране. Эмоции от этого только положительные, но из головы это уже убрал.

– Приятно было стать лучшим новичком сентября по версии КХЛ?

– Особо не обращаю внимания, это имеет больше значения для болельщиков. Приятно, что лига выделила меня. Но посмотрел и забыл, – сказал Фёдоров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.