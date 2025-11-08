«Там другой хоккей». Российский проспект «Сент-Луиса» — о поездке в лагерь развития в НХЛ

Нападающий «Металлурга» Михаил Фёдоров рассказал о поездке в лагерь развития «Сент-Луис Блюз». Форвард был выбран в пятом раунде драфта НХЛ 2025 года под общим 147-м номером.

– Как прошла летняя поездка в лагерь развития «Сент-Луиса»?

– Познакомился с организацией, которая выбрала меня на драфте. Было очень интересно. В Северной Америке другой хоккей. Пообщался с людьми оттуда, провёл несколько тренировок на льду и в зале, а потом поехал готовиться к сезону.

– Джим Монтгомери там был?

– Нет.

– «Сент-Луис» выходил на связь после твоих первых очков в КХЛ?

– Да. Мы часто созваниваемся, в клубе интересуются моими делами. Сейчас у меня контракт с «Металлургом», и я его отрабатываю до конца.

– До его конца осталось меньше года. Думал о планах на будущее?

– Думаю развиваться и становиться лучше во всех отношениях. И всех направлениях.