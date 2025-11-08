Скидки
Защитник Егор Рыков продолжит карьеру в «Амуре»

Защитник Егор Рыков продолжит карьеру в «Амуре»
28-летний защитник Егор Рыков подписал односторонний контракт с «Амуром». Об этом сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

В нынешнем сезоне Рыков сыграл за «Ладу» и «Трактор» семь матчей, в которых отдал две результативные передачи.

Рыков дебютировал в КХЛ в сезоне-2015/2016, проведя 12 матчей в составе СКА. Кроме команды из Санкт-Петербурга, Рыков защищал цвета «Сочи», ЦСКА, «Адмирала», «Северстали», «Авангарда», «Витязя», «Лады» и «Трактора». Всего в КХЛ Егор набрал 67 (6+61) очков в 357 матчах при общем показателе полезности «+4».

«Амур» с 21 очком после 23 встреч располагается на седьмой строчке Востока.

