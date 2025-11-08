Скидки
«Заявление КХЛ создаёт опасный прецедент». «Шанхай» — о недопуске фанатов на игру со СКА

Пресс-служба «Шанхайских Драконов» прокомментировала ситуацию с недопуском болельщиков на игру со СКА и оценила заявление Континентальной хоккейной лиги по данному инциденту.

«Незадолго до начала выездного матча со СКА, который состоялся 6 ноября 2025 года, от болельщиков клуба «Шанхайские Драконы» поступила информация, что их не пускают в «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге — стюарды требуют нотариально заверенный перевод иероглифов на официальном джерси клуба. К слову, иероглифами написано название клуба — «Шанхайские Драконы», и эта форма была согласована лигой ещё до старта сезона. После поступления информации от болельщиков клуб оперативно связался с КХЛ, лига попросила предоставить необходимые документы, подтверждающие значение надписей на китайском языке. После предоставления документов представителям КХЛ удалось разрешить данный инцидент со службой безопасности СКА и ДС «Ледовый Дворец», за что клуб выражает благодарность КХЛ.

Однако на следующий день мы были крайне удивлены выпущенному лигой заявлению, в котором позиция СБ СКА и «Ледового дворца» была, по сути, поддержана. Это не первый выездной матч «Шанхайских Драконов» в текущем сезоне, до данного инцидента наши болельщики нигде не сталкивались с подобными требованиями и проблемами при проходе на арену. Вдвойне странно видеть такое отношение к нашему клубу, учитывая его международный статус, а также позицию КХЛ, которая всегда подчёркивала свою открытость и уважение к иностранным членам лиги. Данным заявлением КХЛ создаёт опасный прецедент, пользуясь которым, любой клуб теперь может не допускать болельщиков гостей на свои арены, ссылаясь на отсутствие сведений об официальной сертификации имеющейся у болельщиков атрибутики, а также отсутствие нотариально заверенного перевода надписей, расположенных на этой атрибутике.

Более того, изучив дополнительно действующий регламент КХЛ, мы пришли к выводу, что требований к переводу официальной атрибутики там нет, данный пункт относится только к средствам поддержки. Соответственно, меры к болельщикам «Шанхайских Драконов» были применены неправомерно.

По нашему мнению, болельщики – главная ценность КХЛ, а клубы вместе с лигой должны делать всё возможное для того, чтобы привлекать их на трибуны. Именно поэтому пункты регламента, на которые ссылается КХЛ, служба безопасности СКА и ДС «Ледовый дворец», очевидно, нуждаются в доработке и соответствующих изменениях. Такое обращение со стороны «Шанхайских Драконов» будет направлено в адрес КХЛ в ближайшее время», — сказано в заявлении китайского клуба.

