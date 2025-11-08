Скидки
Денисенко поделился ожиданиями от игры против своего бывшего клуба «Локомотив»

Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко поделился ожиданиями от игры с «Локомотивом» — бывшей командой, воспитанником которой он является. Встреча начнётся сегодня, 8 ноября, в 17:00 мск.

08 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Ак Барс
Казань
– Вы провели значительную часть карьеры в Ярославле, с какими эмоциями приехали сюда?
– Приехал сюда в 12 лет, здесь происходило моё становление как игрока. Тёплые воспоминания от Ярославля: играл здесь в школе, в МХЛ, дебютировал в КХЛ. «Локомотив» дал мне шанс, благодарен им за это.

– Что можете сказать о сопернике?
– Это команда с традициями, много лет шла к Кубку Гагарина. Рад за них, в прошлом сезоне стали чемпионами. Каждый год в Ярославле собирается сильная команда, против неё тяжело играть, особенно в гостях. Болельщики яростно поддерживают свою команду – тяжёлая атмосфера для соперников.

– Последний раз «Ак Барс» побеждал в Ярославле в 2019-м, тогда вы выступали за «Локомотив».
– Сегодня будет тяжёлая игра, но нужно прервать эту серию поражений, — приводит слова Денисенко сайт «Ак Барса».

Матч «Локомотив» — «Ак Барс» 8 ноября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
