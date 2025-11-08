Дюбе не поехал с «Трактором» на выезд, ранее появилась информация о его возможном уходе

Нападающий Пьеррик Дюбе не поехал с «Трактором» на выезд, сообщает пресс-служба челябинского клуба. Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о его возможном уходе из команды в преддверии подписания контракта с Виталием Кравцовым, о чём недавно сообщал «Чемпионат».

24-летний Дюбе в нынешнем сезоне провёл 21 игру, в которых забросил семь шайб и отдал семь результативных передач.

«Трактор» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 24 матча, в которых набрал 27 очков, клуб занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что в планах у региона строительство новой арены «Трактора».