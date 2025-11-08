«Локомотив» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 8 ноября, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и казанским «Ак Барсом». Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Это будет вторая и заключительная встреча команд в текущем сезоне. В первом матче сильнее был «Ак Барс», который в Казани победил с минимальным счётом 1:0. «Локомотив» занимает первое место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» расположился на второй строчке таблицы Востока.