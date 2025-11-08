Скидки
Панарин: стрижка налысо не сделала меня лучшим хоккеистом, но уж точно более уродливым

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оценил, помогла ли ему стрижка налысо провести хороший матч. Отметим, что в первой игре с новой причёской форвард набрал 3 (1+2) очка.

«Надеюсь, что да, но это всего одна игра. Это не сделало меня лучшим хоккеистом, но точно более уродливым», — приводит слова Панарина New York Post.

Фото: НХЛ

Напомним, в ночь с 7 на 8 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на льду «Литтл Сизарс-арены» (Детройт, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

