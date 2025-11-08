Скидки
Спенсер Мартин отправлен в фарм‑клуб ЦСКА, голкипера никто не забрал из списка отказов

Согласно данным сайта Континентальной хоккейной лиги, вратарь Спенсер Мартин отправлен в фарм‑клуб ЦСКА «Звезда» в ВХЛ.

5 ноября 2025 года ЦСКА отправил 30-летнего Мартина в список отказов, откуда за 48 часов его мог забрать любой клуб лиги.

ЦСКА объявил о подписании контракта с Мартином 2 июля 2025 года. В текущем сезоне голкипер провёл за армейский клуб 14 матчей, в которых одержал пять побед с 90,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,69. Отметим, что на счету 30-летнего голкипера 66 матчей в НХЛ в составе «Колорадо Эвеланш», «Ванкувер Кэнакс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Каролины Харрикейнз».

