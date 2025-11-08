Скидки
Никита Беспалов прокомментировал работу в тренерском штабе словацкого «Прешова»

Экс-вратарь команд Континентальной хоккейной лиги Никита Беспалов рассказал, какой работой занимается в Словакии. Ранее бывший хоккеист вошёл в тренерский штаб словацкого «Прешова».

«Я продолжаю работать в детской академии «Прешова» и с клубом «Индианс» из города Левоча, также занимаясь вратарями. У меня есть ещё детская школа, я не хочу бросать детей. Да, времени будет меньше, но я постараюсь тем детям, которые были при мне, дальше помогать. Плюс продолжу работать с юниорской сборной [Словакии].

Со сборной я не езжу на турниры, так как у меня нет словацкого паспорта. Но раз в полтора месяца проходит вратарский сбор, организованный словацкой федерацией, и я туда приезжал. Собираются все лучшие вратари до 18 лет, главным тренером команды является Ян Лашак (бывший вратарь СКА, «Атланта» и «Спартака». — Прим. «Чемпионата»), ещё тренирует там Растислав Станя, игравший в России. Они меня туда и позвали. Около 40 вратарей приезжает в лагерь, мы их учим, общаемся, и из этих вратарей отбираются игроки в сборные. Понятно, что работы теперь будет много, будет видно, где я буду успевать, а где нет», — приводит слова Беспалова ТАСС.

