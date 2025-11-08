ЦСКА — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 8 ноября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным ЦСКА и новосибирской «Сибирью». Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Это первая из двух очных встреч команд в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 22 очка после 23 проведённых встреч. «Сибирь» расположилась на последнем, 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта 2026 года.