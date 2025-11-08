Панарин обошёл Овечкина по играм с 2+ передачами среди левых нападающих НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин во встрече с «Детройт Ред Уингз» забил гол и отдал две результативные передачи.

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Панарин провёл свою 136-ю игру, в которых отдал две и более результативные передачи, и вышел на третье место по данному показателю среди левых нападающих НХЛ, обойдя капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (135). На втором месте — Люк Робитайл (139), рекорд принадлежит Джонни Буцику (169 встреч).

В ночь с 7 на 8 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на льду «Литтл Сизарс-арены» (Детройт, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:1.