Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Ак Барс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Панарин обошёл Овечкина по играм с 2+ передачами среди левых нападающих НХЛ

Панарин обошёл Овечкина по играм с 2+ передачами среди левых нападающих НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин во встрече с «Детройт Ред Уингз» забил гол и отдал две результативные передачи.

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Панарин провёл свою 136-ю игру, в которых отдал две и более результативные передачи, и вышел на третье место по данному показателю среди левых нападающих НХЛ, обойдя капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (135). На втором месте — Люк Робитайл (139), рекорд принадлежит Джонни Буцику (169 встреч).

В ночь с 7 на 8 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на льду «Литтл Сизарс-арены» (Детройт, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Кайлли (Зибанеджад, Панарин) – 06:46 (pp)     1:1 Комфер (Эпплтон, Копп) – 11:06     1:2 Лаба (Лафреньер, Панарин) – 24:52     1:3 Панарин (Зибанеджад, Рэддиш) – 47:29     1:4 Лафреньер (Шири) – 48:27    
Материалы по теме
Фото
Панарин: стрижка налысо не сделала меня лучшим хоккеистом, но уж точно более уродливым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android