Недопёкин: очень обрадовался, что в СКА пришёл не оборонительный консерватор, а Ларионов

Нападающий системы СКА Никита Недопёкин прокомментировал приход Игоря Ларионова на пост главного тренера армейского клуба.

– С какими эмоциями восприняли новость о смене тренерского штаба СКА прошедшим летом?

– Это было очень неожиданно. Я бы не удивился смене главного тренера, если бы она произошла сразу после окончания сезона МХЛ, потому что на тот момент уже ходили разные разговоры об отставке, но после того, как игрокам начали сообщать о подписаниях, селекции, вызове в сборную России, месте прохождения сборов и так далее, я подумал, что руководство решило оставить прежний тренерский штаб, просто об этом ещё не объявили официально. Однако в итоге замена всё-таки произошла.

Я очень обрадовался, что в СКА пришёл не оборонительный консерватор, а Игорь Николаевич Ларионов, который пропагандирует атакующий хоккей. Сразу появилась надежда на то, что молодым дадут шанс показать себя в КХЛ по примеру того же «Торпедо». На сборах эти ожидания оправдались. Я на 90% был уверен, что мне дадут шанс себя показать, а дальше всё будет зависеть только от того, как я его использую, — цитирует Недопёкина сайт КХЛ.