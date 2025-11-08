«Адмирал» заключил контракт с обладателем Кубка Гагарина Владимиром Брюквиным

«Адмирал» заключил контракт с нападающим Владимиром Брюквиным, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026.

В прошлом сезоне нападающий выступал за «Нефтехимик»: провёл 37 матчей и набрал 10 (4+6) очков. До переезда в Нижнекамск Владимир Брюквин играл за ЦСКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина, а также за «Авангард» и московское «Динамо». На его счету — 579 матчей в КХЛ, в которых он набрал 165 (94+71) очков. В нынешнем сезоне Брюквин ещё матчей не проводил.

«Адмирал» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 18 очков после 21 встречи.