Локомотив — Ак Барс. Прямая трансляция
17:00 Мск
«Хотят раскрутить «Драконов». Фетисов — об инциденте с фанатами «Шанхая» на игре со СКА

«Хотят раскрутить «Драконов». Фетисов — об инциденте с фанатами «Шанхая» на игре со СКА
Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал ситуацию с недопуском болельщиков «Шанхайских Драконов» на игру со СКА.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Лабанк (Кленденинг, Куинни) – 02:26 (5x4)     0:2 Кузнецов (Маккегг) – 18:12 (5x5)     1:2 Мёрфи (Плотников, Сапего) – 21:18 (5x5)     2:2 Поляков (Мёрфи, Хайруллин) – 39:33 (5x5)     3:2 Мёрфи (Гримальди, Воробьёв) – 60:03 (4x3)    

«В регламенте написано, что должен быть перевод тех транспарантов, которые приносят. Думаю, сегодня просто всё это надо предусмотреть на играх команды. Можно перевести через телефон любую надпись, просто надо немного включить голову, чтобы не было конфликтов. Должен быть специальный человек с айфоном в руках, который бы навёл его на транспарант, чтобы понять, что там написано. Не думаю, что это сложно. Тем более в регламенте сказано, что можно приносить транспаранты, которые переведены на русский язык.

Я бы не раздувал эту историю, можно предупредить эти моменты. Мы же хотим, чтобы у нас была международная лига. Понятно, что хотят раскрутить «Драконов».

Я вспоминаю, как в Китае на одном из соревнований по фигурному катанию наши корреспонденты пришли с транспарантом на русском языке, как раз у меня в телепрограмме эта тема обсуждалась. Их гоняли с трибуны, хотели его отобрать», — приводит слова Фетисова ТАСС

