Главная Хоккей Новости

Капризов отреагировал на возвращение Цуккарелло в состав «Миннесоты»

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов заявил, что очень рад возвращению в состав команды нападающего Матса Цуккарелло.

«Он умён и отлично читает игру. Мы сегодня как раз пытались ему помочь. Он умный игрок, все это знают. С ним легко играть, но против него сложно», — приводит слова Капризова пресс‑служба НХЛ.

Норвежский форвард, пропустивший старт регулярки из‑за травмы, провёл первую игру в нынешнем сезоне. Во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» Цуккарелло записал на свой счёт результативную передачу.

В ночь с 7 на 8 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла на льду «Ю-Би-Эс-Арены» (Элмонт, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Хиностроза (Бродин, Юханссон) – 07:24     0:2 Юров (Тренин, Фолиньо) – 12:32     1:2 Хейнеман (Хорват, Барзал) – 24:38     1:3 Фэйбер – 25:56     1:4 Росси (Капризов, Хант) – 29:05     2:4 Пажо (Ли, Пулок) – 38:51     2:5 Капризов (Цуккарелло) – 48:33    
Гол и ассист Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Айлендерс», у Юрова и Тренина по очку
