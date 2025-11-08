Капризов отреагировал на возвращение Цуккарелло в состав «Миннесоты»

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов заявил, что очень рад возвращению в состав команды нападающего Матса Цуккарелло.

«Он умён и отлично читает игру. Мы сегодня как раз пытались ему помочь. Он умный игрок, все это знают. С ним легко играть, но против него сложно», — приводит слова Капризова пресс‑служба НХЛ.

Норвежский форвард, пропустивший старт регулярки из‑за травмы, провёл первую игру в нынешнем сезоне. Во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» Цуккарелло записал на свой счёт результативную передачу.

В ночь с 7 на 8 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла на льду «Ю-Би-Эс-Арены» (Элмонт, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:2.