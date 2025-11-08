Скидки
Александр Овечкин высказался о противостоянии с Малкиным и Кросби

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о противостоянии с нападающими «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным и Сидни Кросби, которые поздравили его с 900-й шайбой в регулярках НХЛ.

«Все эти годы мы боролись друг с другом, но у нас очень хорошие отношения. Я уважаю Сида и Евгения как игроков, и, конечно же, как людей. Так что да, это был довольно классный момент», – цитирует Овечкина Sportskeeda.

Всего за карьеру в лиге на счету Александра 1504 матча, в которых он забил 900 голов и сделал 731 результативную передачу. В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг» в ночь на 9 ноября.

