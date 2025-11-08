Скидки
Защитник Никита Смирнов обменян из СКА в «Трактор»

Защитник Никита Смирнов обменян из СКА в «Трактор»
Как стало известно «Чемпионату», защитник Никита Смирнов обменян из СКА в «Трактор». Отметим, что соглашение хоккеиста с армейским клубом действовало до конца сезона-2026/2027.

Смирнов находится в системе СКА с 2015 года. Он прошёл всю вертикаль клуба от академии до команды КХЛ. Дебютировал в составе СКА в 2021 году, в ноябре того же года впервые сыграл за сборную России на этапе Евротура. В апреле 2022 года завоевал Кубок Харламова в составе «СКА-1946».

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги сыграл 67 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал 11 результативных передач с показателем полезности «-1».

