Нападающий Пьеррик Дюбе перешёл из «Трактора» в СКА в результате обмена

Хоккейные клубы СКА и «Трактор» произвели обмен. В Санкт-Петербург переезжает нападающий Пьеррик Дюбе, в Челябинск отправляется защитник Никита Смирнов. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

24-летний Дюбе в нынешнем сезоне провёл 21 игру, в которых забросил семь шайб и отдал семь результативных передач. В сезоне-2022/2023 форвард подписал контракт с клубом AHL «Лаваль Рокет», где за 46 игр записал на свой счёт 32 (16+16) очка. В следующем сезоне игрок дебютировал в НХЛ, сыграв за «Вашингтон Кэпиталз», но после трёх игр форвард был отправлен в фарм-клуб «Херши Бэрс». В этой команде хоккеист выступал последние два года, набрав 88 (47+41) очков в 124 встречах.

Смирнов в рамках Континентальной хоккейной лиги сыграл 67 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал 11 результативных передач с показателем полезности «-1». Смирнов находится в системе СКА с 2015 года.