Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Ак Барс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий Пьеррик Дюбе перешёл из «Трактора» в СКА в результате обмена

Нападающий Пьеррик Дюбе перешёл из «Трактора» в СКА в результате обмена
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейные клубы СКА и «Трактор» произвели обмен. В Санкт-Петербург переезжает нападающий Пьеррик Дюбе, в Челябинск отправляется защитник Никита Смирнов. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

24-летний Дюбе в нынешнем сезоне провёл 21 игру, в которых забросил семь шайб и отдал семь результативных передач. В сезоне-2022/2023 форвард подписал контракт с клубом AHL «Лаваль Рокет», где за 46 игр записал на свой счёт 32 (16+16) очка. В следующем сезоне игрок дебютировал в НХЛ, сыграв за «Вашингтон Кэпиталз», но после трёх игр форвард был отправлен в фарм-клуб «Херши Бэрс». В этой команде хоккеист выступал последние два года, набрав 88 (47+41) очков в 124 встречах.

Смирнов в рамках Континентальной хоккейной лиги сыграл 67 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал 11 результативных передач с показателем полезности «-1». Смирнов находится в системе СКА с 2015 года.

Материалы по теме
Эксклюзив
Защитник Никита Смирнов обменян из СКА в «Трактор»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android