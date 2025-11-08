«У меня ребёнок плачет, когда я гол пропускаю. Это важнее». Самсонов — о критике Разина

Вратарь «Сочи» Илья Самсонов отреагировал на критику в свой адрес от главного тренера «Металлурга» Андрея Разина.

– Ваше возвращение в КХЛ не всеми воспринялось положительно. Острую шпильку в ваш адрес бросил Андрей Разин, Андрей Николишин жёстко высказался. Как прокомментируете то, что вас называют раздолбаем?

– Что комментировать здесь? Для меня важно другое. У меня сейчас ребёнок начал больше понимать в хоккее, он плачет, когда папа гол пропускает. Для меня это важнее — не пропускать голы, чем слушать Разина или ещё кого-то. Концентрируюсь на своей игре, нахожусь в хорошей форме, приехал помогать команде, буду отдаваться на 100%. Я не приехал за зарплатой или просто отбывать номер. То, что там говорят… Пусть говорят. Меня это не волнует, — сказал Самсонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.