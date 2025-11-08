Скидки
Локомотив — Ак Барс. Прямая трансляция
17:00 Мск
«Локомотив» — «Ак Барс»: составы команд на матч КХЛ сезона-2025/2026

Сегодня, 8 ноября, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и казанским «Ак Барсом». Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Ак Барс
Казань
Стали известны составы команд.

Состав «Локомотива»:

Фото: ХК «Локомотив»

Состав «Ак Барса»:

Фото: ХК «Ак Барс»

Матч «Локомотив» — «Ак Барс» 8 ноября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Это будет вторая и заключительная встреча команд в текущем сезоне. В первом матче сильнее был «Ак Барс», который в Казани победил с минимальным счётом (1:0). «Локомотив» занимает первое место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» расположился на второй строчке таблицы Востока.

