«Локомотив» — «Ак Барс»: составы команд на матч КХЛ сезона-2025/2026

Сегодня, 8 ноября, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и казанским «Ак Барсом». Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стали известны составы команд.

Состав «Локомотива»:

Состав «Ак Барса»:

Это будет вторая и заключительная встреча команд в текущем сезоне. В первом матче сильнее был «Ак Барс», который в Казани победил с минимальным счётом (1:0). «Локомотив» занимает первое место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» расположился на второй строчке таблицы Востока.