Илья Самсонов рассказал, по чему скучал в России во время нахождения в Америке

Илья Самсонов рассказал, по чему скучал в России во время нахождения в Америке
Вратарь «Сочи» Илья Самсонов, ранее выступавший в клубах НХЛ, рассказал, что в Америке скучал по русской еде.

– Когда российский игрок приезжает из Америки в Россию, он говорит, что соскучился по русской речи, шуткам. По чему ещё скучали?
– По еде (смеётся). Вот здесь в Сочи много хороших ресторанов, вчера ходили с иностранными специалистами. С ними отметили, что очень вкусно. Когда в Америке играешь, хочется сходить в хороший русский ресторан, этого там не хватало, — сказал Самсонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

28-летний Самсонов в Национальной хоккейной лиге играл за «Вашингтон Кэпиталз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вегас Голден Найтс». В КХЛ Илья выступал за «Металлург». На его счету 87 матчей с коэффициентом надёжности 2,19 и 92,7% отражённых бросков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ильёй Самсоновым можно прочитать на «Чемпионате»:
«В Америке нас с Кузнецовым в прессе хреначили, здесь — то же самое». Беседа с Самсоновым
Эксклюзив
«В Америке нас с Кузнецовым в прессе хреначили, здесь — то же самое». Беседа с Самсоновым
