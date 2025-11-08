Молодёжная сборная России выиграла турнир 3х3 на Кубке Будущего

Молодёжная сборная России U20 выиграла турнир 3х3 на Кубке Будущего, разгромив в финале сверстников из Беларуси со счётом 6:1. Турнир проходил в Санкт-Петербурге.

Первые два периода соперники провели в равной борьбе и ушли на второй перерыв со счётом 2:1 в пользу российской команды. В заключительном отрезке хозяева добавили в реализации и забили четыре безответных гола. Нападающий «Салавата Юлаева» и чемпион КХЛ 3х3 Александр Жаровский отметился двумя заброшенными шайбами, в том числе победной.

В матче за третье место юниорская сборная России U18 одолела молодёжную национальную команду Казахстана – 4:1. После двух периодов счёт был равным, но в концовке сильнее оказались российские хоккеисты. Дубль на счету Никиты Громакова, который открыл счёт и в последствии реализовал буллит, который стал победным.